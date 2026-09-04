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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Çorum FK ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'ya transfer oldu. Sarı lacivertlilerin, 30 yaşındaki stoper için Arca Çorum FK ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Çorum FK ile anlaşmaya vardı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Arca Çorum FK, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki savunmacısı Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.

Sarı lacivertlilerin, milli oyuncu için Arca Çorum FK ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre, Çağlar'ın sağlık kontrollerinden geçtiği ve Arca Çorum FK'ya resmi imzayı attığı belirtildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder de geçtiğimiz günlerde Arca Çorum FK'ya transfer olmuştu.

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