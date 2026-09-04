SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Çorum FK ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'ya transfer oldu. Sarı lacivertlilerin, 30 yaşındaki stoper için Arca Çorum FK ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)