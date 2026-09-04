FENERBAHÇE HABERİ: UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza!

UEFA Kulüp Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a Şampiyonlar Ligi'ndeki Olympique Lyon maçında yaşanan olaylar için verdiği cezaları açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. UEFA Kulüp Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), sarı-lacivertli kulübe ve oyuncularına çeşitli cezalar verdi.

Alınan karara göre Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin Villarreal ve Aston Villa maçlarında yer alamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

UEFA KULÜP ETİK VE DİSİPLİN KURULU KARARLARI

UEFA Kulüp Etik ve Disiplin Kurulu şu kararları aldı:

Fenerbahçe SK'ya meşale yakılması ve piroteknik maddelerin atılması nedeniyle 30.000 Euro para cezası verilmesine,

Fenerbahçe SK'ya tribün olayları nedeniyle 15.000 Euro para cezası verilmesine,

Fenerbahçe SK'ya takımının genel ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50.000 Euro para cezası verilmesine,

GUENDOUZI'YE 4 MAÇLIK CEZA

Fenerbahçe SK oyuncusu Matteo Guendouzi'ye, maçta bulunan diğer kişilere hakaret etmesi, seyircileri provoke etmesi ve temel nezaket kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50.000 Euro para cezası verilmesine ve aksi takdirde forma giyebileceği UEFA kulüp organizasyonlarındaki toplam 4 maçtan men edilmesine karar verilmiştir. Bu 4 maçlık cezanın 2 maçlık bölümü, karar tarihinden itibaren 1 yıllık denetim süresine tabi tutulmuştur.

GREENWOOD'A 1 MAÇ CEZA

Fenerbahçe SK oyuncusu Mason Greenwood'a, temel nezaket kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 30.000 Euro para cezası verilmesine ve aksi takdirde forma giyebileceği 1 UEFA kulüp organizasyonu maçından men edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu 1 maçlık men cezası, karar tarihinden itibaren 1 yıllık denetim süresine tabi tutulmuştur.

OLYMPIQUE LYON HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Piroteknik maddeler veya diğer cisimlerin yakılması – Madde 16(2)(c)

Cisimlerin atılması – Madde 16(2)(b)

Tribün olayları – Madde 16(2)(h)

Genel davranış ilkeleri (takım) – Madde 11(1) ve 11(2)(b)

Ciddi saldırı (kaleci antrenörü Antonio Ferreira) – Madde 15(1)(g)

KARAR

CEDB şu kararları aldı:

Olympique Lyonnais'a cisimlerin atılması nedeniyle 48.000 Euro para cezası verilmesine,

Olympique Lyonnais'a piroteknik maddelerin yakılması nedeniyle 5.500 Euro para cezası verilmesine,

Olympique Lyonnais'a tribün olayları nedeniyle 5.000 Euro para cezası verilmesine,

Olympique Lyonnais'a genel ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50.000 Euro para cezası verilmesine,

KALECİ ANTRENÖRÜNE 5 MAÇ CEZA

Olympique Lyonnais kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın, ciddi saldırı nedeniyle aksi takdirde görev alabileceği UEFA kulüp organizasyonlarındaki toplam 5 maçtan men edilmesine karar verilmiştir. Bu 5 maçlık cezanın 2 maçlık bölümü, karar tarihinden itibaren 1 yıllık denetim süresine tabi tutulmuştur.