CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Maltepe'de yapımı devam eden Akademi Tesislerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde; antrenman öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada takımla sohbet eden Başkan Aziz Yıldırım, futbolcular ve teknik heyete başarı dileklerini iletti.

#İsmail Kartal #Aziz Yıldırım #Fenerbahçe #Beşiktaş #Can Bartu Tesisleri
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza!
Sonraki Haber
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza!