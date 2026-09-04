Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Maltepe'de yapımı devam eden Akademi Tesislerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde; antrenman öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada takımla sohbet eden Başkan Aziz Yıldırım, futbolcular ve teknik heyete başarı dileklerini iletti.

