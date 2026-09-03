CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

Fenerbahçe'den transfer döneminin son günlerinde ses getirecek bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen 40 milyon Euro'luk o yıldız için devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, "Biz, kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz."

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

"Olursa bunu değerlendireceğiz, olmazsa da kendi kadromuzda o pozisyonlarda da değerlendirebileceğimiz çok değerli oyuncularımız var."

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

"Evet, üç günde bir maçlar olacak, hakikaten kolay bir takvim değil. Bu arada da Fenerbahçe kolay bir takvimden gelmedi."

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

"Çok şükür bizi sıkıntıya sokacak sakatlıklar yaşamadık ama Asensio'nun yokluğu çok önemliydi bizim için. Stoperlerimize bir sıkıntı olsaydı onu henüz yedeklememiştik henüz ama üç günde bir maç temposu çok kolay değil."

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

"Takım oturuyor, buna da alışacaklar. Değerli bir takımımız var."

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

"Dediğim gibi o pozisyonda oynayabilecek çok önemli oyuncularımız var ama olursa da kanatlarımızda da oynayabilecek görüşmelerimiz var."

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

"Olursa bu 1-2 gün içerisinde olacak, olmazsa da olmayacak." demişti.

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

Süper Lig'de yaz transfer dönemi ise 4 Eylül gecesi sona erecek.

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe kalan sürede orta sahayı U23 kontenjanından güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

Yönetimin kriteri, hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen, Fred'in modern versiyonu olması.

Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! Galatasaray istiyordu Kanarya devreye girdi

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Monaco forması giyen Lamine Camara.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı
Sonraki Haber
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı