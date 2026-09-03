Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekiplerden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekiplerden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu duyurdu.
İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Ognjen Mimovic, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.
Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmezken, Ognjen Mimovic, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan kadroda yer aldı.