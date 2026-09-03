Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! G.Saray istiyordu Kanarya devreye girdi
Fenerbahçe'den transfer döneminin son günlerinde ses getirecek bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen 40 milyon Euro'luk o yıldız için devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, "Biz, kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz."
"Olursa bunu değerlendireceğiz, olmazsa da kendi kadromuzda o pozisyonlarda da değerlendirebileceğimiz çok değerli oyuncularımız var."
"Evet, üç günde bir maçlar olacak, hakikaten kolay bir takvim değil. Bu arada da Fenerbahçe kolay bir takvimden gelmedi."
"Çok şükür bizi sıkıntıya sokacak sakatlıklar yaşamadık ama Asensio'nun yokluğu çok önemliydi bizim için. Stoperlerimize bir sıkıntı olsaydı onu henüz yedeklememiştik henüz ama üç günde bir maç temposu çok kolay değil."
"Takım oturuyor, buna da alışacaklar. Değerli bir takımımız var."
"Dediğim gibi o pozisyonda oynayabilecek çok önemli oyuncularımız var ama olursa da kanatlarımızda da oynayabilecek görüşmelerimiz var."
"Olursa bu 1-2 gün içerisinde olacak, olmazsa da olmayacak." demişti.
Süper Lig'de yaz transfer dönemi ise 4 Eylül gecesi sona erecek.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe kalan sürede orta sahayı U23 kontenjanından güçlendirmek istiyor.
Yönetimin kriteri, hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen, Fred'in modern versiyonu olması.
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Monaco forması giyen Lamine Camara.
Sarı lacivertliler, 40 milyon Euro piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki Senegalli için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile transferi sonuçlandırmak istiyor.
Lamine Camara geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak sarı kırmızılılar transferde herhangi bir hamle yapmamıştı.