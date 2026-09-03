Fenerbahçe'den transferde son gün çalımı! G.Saray istiyordu Kanarya devreye girdi

Fenerbahçe'den transfer döneminin son günlerinde ses getirecek bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen 40 milyon Euro'luk o yıldız için devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)