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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin transferin son saatlerinde Arjantin'den sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de transferin son saatlerine girilirken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Transfer dönemi bitmeden bir takviye daha yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerden flaş bir girişim geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Kanarya'nın, Arjantin'den sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı planladığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

F.BAHÇE'DEN DELGADO HAMLESİ!

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors'ın genç orta sahası Milton Delgado'nun peşine düştü.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Arjantin basınındaki haberde sarı lacivertlilerin, 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Boca'nın haziran ayında Delgado için Meksika'dan gelen bir teklifi reddettiği ancak transfer döneminin son günlerinde oyuncu için yeni tekliflerin gelmek üzere olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Öte yandan Fenerbahçe'nin şu ana kadar Delgado için Boca'ya resmi bir teklif yapmadığı vurgulandı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Ancak Arjantin temsilcisinin eylül ayı itibarıyla böyle bir teklifin gelebileceğini ön gördüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

MILTON DELGADO, VELEZ MAÇINDA KADRODA YER ALMADI!

Delgado'nun transfer söylentilerinin yanı sıra şu anda Boca açısından önemli bir problemi de bulunuyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Boca Juniors Teknik Direktörü Rodolfo Arruabarrena'nın, Velez karşısında sahaya süreceği kadroyu belirlemeye çalışırken Delgado'nun antrenmanda kas sakatlığı yaşadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Bu nedenle genç oyuncunun Cordoba'ya giden kafileye dahil edilmediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Oyuncunun bir sonraki hafta oynanacak Sao Paulo maçında forma giyip giyemeyeceğinin de belirsiz olduğu bildirildi. Habere göre, Delgado bu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılacak.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

BOCA'DAKİ İSTATİSTİKLERİ

Milton Delgado, Boca formasıyla toplam 75 resmi maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

BONSERVİS DEĞERİ VE SERBEST KALMA MADDESİ

Delgado'nun güncel piyasa değeri Transfermarkt'a göre 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

Delgado'nun, Boca ile sözleşmesinde ise 15 milyon dolar değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Takımının maç kadrosuna alınmadı

1.66 boyundaki futbolcunun, Arjantin ekibiyle olan kontratı ise 2029 yılında sona erecek.

#Fenerbahçe #F Bahçe #Sao Paulo #Arjantin #Boca Juniors #Meksika
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