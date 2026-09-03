F.BAHÇE'DEN DELGADO HAMLESİ!
El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors'ın genç orta sahası Milton Delgado'nun peşine düştü.
Ancak Arjantin temsilcisinin eylül ayı itibarıyla böyle bir teklifin gelebileceğini ön gördüğü ifade edildi.
Boca Juniors Teknik Direktörü Rodolfo Arruabarrena'nın, Velez karşısında sahaya süreceği kadroyu belirlemeye çalışırken Delgado'nun antrenmanda kas sakatlığı yaşadığı öğrenildi.
BOCA'DAKİ İSTATİSTİKLERİ
Milton Delgado, Boca formasıyla toplam 75 resmi maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asist kaydetti.
BONSERVİS DEĞERİ VE SERBEST KALMA MADDESİ
Delgado'nun güncel piyasa değeri Transfermarkt'a göre 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Delgado'nun, Boca ile sözleşmesinde ise 15 milyon dolar değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor.
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