Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması! Anderson Talisca...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshetti.

Yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan bir diğer paylaşımda, Talisca'ya gelecek kariyeri için iyi dileklerde bulunuldu.

Wishing you all the best for what's ahead, Talisca! 🙏 pic.twitter.com/PqmzW3Zdp3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2026

Brezilyalı oyuncunun BAE ekiplerinden Al-Jazira ile 2 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.