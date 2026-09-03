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Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması! Anderson Talisca...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması! Anderson Talisca...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshetti.

Yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan bir diğer paylaşımda, Talisca'ya gelecek kariyeri için iyi dileklerde bulunuldu.

Brezilyalı oyuncunun BAE ekiplerinden Al-Jazira ile 2 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

#Anderson Talisca #BAE #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe
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