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Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız, kariyerine ilişkin kararını verirken transfer sürecinde yeni bir döneme girildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal önderliğinde uzun yıllardır katılamadığı Devler Ligi'nde mücadele edecek.

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Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde Lyon ile 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Kanarya deplasmanda ise zorlu rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Alınan bu galibiyetle Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Fenerbahçe bu zaferin ardından Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'un konuğu oldu.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Kanarya kritik maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Üst üste önemli galibiyetler alan Fenerbahçe'de, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi öncesi yüzler gülüyor.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Fenerbahçe'de saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da oldukça flaş söz gelişmeler söz konusu.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Kanarya'da son olarak Anderson Talisca ile yollar ayrılmak üzere...

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı Brezilyalı yıldızı için Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira ile anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Ancak Talisca'nın takımdan ayrılmak istememesi süreci zora sokmuştu.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum

Takvim'de yer alan habere göre Talisca, yönetimin kararlı tavrı sonrası fikrini değiştirerek Al Jazira ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

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