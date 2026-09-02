Fenerbahçe'de Anderson Talisca pes etti! Transferde son durum
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız, kariyerine ilişkin kararını verirken transfer sürecinde yeni bir döneme girildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal önderliğinde uzun yıllardır katılamadığı Devler Ligi'nde mücadele edecek.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde Lyon ile 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.