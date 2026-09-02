Kamer, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılmasıyla kadro planlamasının tamamlanacağını açıkladı.
Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Jayden Oosterwolde'nin transferi ise sakatlığı nedeniyle gerçekleşmedi.
Cihan Kamer, Brezilyalı yıldızın sarılacivertli takıma katkı vererek ayrılacağını ve taraftarların alkışlarıyla uğurlanacağını söyledi.
Kamer, sarı-lacivertli ekibin 23 yaş altı, kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışında olduğunu açıkladı.
CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Kislyak, bu sezon Rus ekibi ile 8 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.