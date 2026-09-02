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Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cihan Kamer'in işaret ettiği şekilde kanatta oynayabilen U23 bir 10 numara arayışı olan sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimler belli oldu. İşte detayalar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Sarı-lacivertli yönetim, kadroda önemli bir değişikliğe hazırlanırken, transfer döneminin son hamlesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, yaptığı açıklamada kadro planlamasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Kamer, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılmasıyla kadro planlamasının tamamlanacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Jayden Oosterwolde'nin transferi ise sakatlığı nedeniyle gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bir diğer isim Anderson Talisca.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Cihan Kamer, Brezilyalı yıldızın sarılacivertli takıma katkı vererek ayrılacağını ve taraftarların alkışlarıyla uğurlanacağını söyledi.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Kamer, sarı-lacivertli ekibin 23 yaş altı, kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışında olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin listesinde CSKA Moskova'dan 21 yaşındaki Rus Matvey Kislyak ile Strasbourg'dan 20 yaşındaki Faslı futbolcu Samir El Mourabet'in listede bulunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Kislyak, bu sezon Rus ekibi ile 8 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Galatasaray'a transfer olan Aleksey Batrakov ile beraber Rus futbolunun en büyük genç yıldızları arasında gösterilen Kislyak, altyapısından yetiştiği CSKA formasıyla 92 karşılaşmada 13 gol ve 10 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Kislyak merkez orta saha, 10 numara ve ön libero mevkilerinde görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer isim olan 20 yaşındaki Faslı futbolcu Samir El Mourabet ise bu sezon 1 maça çıkarken gol ve asist katkısı sağlayamadı ve gördüğü kırmızı kartla maçı erken tamamladı.

Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro piyasa değeri bulunan genç futbolcunun mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

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