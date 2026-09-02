Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu! İşte hedefteki 2 isim

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cihan Kamer'in işaret ettiği şekilde kanatta oynayabilen U23 bir 10 numara arayışı olan sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimler belli oldu. İşte detayalar...