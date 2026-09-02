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Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi!

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Anderson Talisca, Al-Jazira için sağlık kontrolünden geçmek üzere BAE'ye gidecek.

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Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi!

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca BAE ekiplerinden Al-Jazira'ya transfer oluyor.

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Anderson Talisca'nın Al-Jazira transferi tamamlandı. Talisca imza ve sağlık kontrolü için perşembe günü Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. Talisca yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi! Anderson Talisca...

#Birleşik Arap Emirlikleri #Fenerbahçe #Anderson Talisca #Trendyol Süper Lig
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