Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Sarı-lacivertliler, İspanya La Liga ekiplerinden Racing Santander'de forma giyen Kolombiyalı Gustavo Puerta'yı gündemine aldı.
Portekiz basınından CNN Portugal'ın haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha için kulübüyle ilk temasları kurdu.
2029 yılına kadar Racing ile sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan Puerta; ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilmesiyle teknik heyetlerin dikkatini çekiyor.
Buna karşın sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının transferde önemli bir avantaj yaratacağına inanıyor.
Oyuncu geliştirme ve yüksek bedellerle satış konusundaki başarısıyla öne çıkan Benfica yarışta güçlü bir rakip olarak görülse de Fenerbahçe, Devler Ligi vitriniyle Gustavo Puerta'yı ikna etmeyi hedefliyor.