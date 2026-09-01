Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlileri ekibin orta sahaya bir U23 takviyesi yapmayı planladığı ve Portekiz devi Benfica'nın da transferde rakip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)