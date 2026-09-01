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Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlileri ekibin orta sahaya bir U23 takviyesi yapmayı planladığı ve Portekiz devi Benfica'nın da transferde rakip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Kadrosuna birçok yıldız ismi katan ve yabancı kontenjanı sebebiyle birçok futbolcuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'de orta sahaya bir takviye yapmak için çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Bu doğrultuda da Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala kadrosunu genç bir orta saha ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, U-23 kontenjanı için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Sarı-lacivertliler, İspanya La Liga ekiplerinden Racing Santander'de forma giyen Kolombiyalı Gustavo Puerta'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Portekiz basınından CNN Portugal'ın haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha için kulübüyle ilk temasları kurdu.

Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Haberde, Şampiyonlar Ligi bileti alan sarı-lacivertlilerin yanı sıra Avrupa'nın elit kulüpleri arasına yeniden dönmeyi hedefleyen Benfica'nın da Puerta'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

2029 yılına kadar Racing ile sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Asıl mevkisi merkez orta saha olan Puerta; ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilmesiyle teknik heyetlerin dikkatini çekiyor.

Fenerbahçe'ye U23 orta saha! Transferde rakip Benfica

Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunda Guendouzi ile Kante'nin ön planda olması nedeniyle Puerta'nın ilk etapta alternatif bir rol üstlenebileceği ifade ediliyor.

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