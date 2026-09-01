Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme
10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadroda revizyona giden Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığı gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerin Al Jazira ile anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldız için transfer sürecinde yaşanan şok gelişme gündeme damga vurdu. İşte detaylar...
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Tam 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek adını Devler Ligi'ne yazdıran sarı-lacivertliler, ligde de Samsunspor'u 2-0'la geçerek kritik Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı.
Yönetim, 4 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesi birkaç takviye daha yaparak takımı güçlendirmek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu ve Malick Fofana gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmuştu.
Kadroda düşünülmeyen futbolcularla bir bir yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden biri de Anderson Talisca...
Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe'de Talisca konusunda hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen 10+4 kuralı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı.
Yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli almayacağı iddia edildi.
Deneyimli oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle sözleşme imzalaması beklenirken, transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre, Brezilyalı futbolcunun ayrılmak istemediği ve transfere direndiği öğrenildi.
Anderson Talisca, ligin 3. haftasında oynanan Samsunspor maçının kadrosuna alınmamıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerine yer verilmişti.
Samsunspor maçının kadrosunda yer almayan 32 yaşındaki Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak eşyalar değildir" ifadelerini kullanmıştı.
Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.