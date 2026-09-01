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Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadroda revizyona giden Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığı gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerin Al Jazira ile anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldız için transfer sürecinde yaşanan şok gelişme gündeme damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Tam 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek adını Devler Ligi'ne yazdıran sarı-lacivertliler, ligde de Samsunspor'u 2-0'la geçerek kritik Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Yönetim, 4 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesi birkaç takviye daha yaparak takımı güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu ve Malick Fofana gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Kadroda düşünülmeyen futbolcularla bir bir yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden biri de Anderson Talisca...

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe'de Talisca konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen 10+4 kuralı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Fenerbahçe'nin bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli almayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Deneyimli oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle sözleşme imzalaması beklenirken, transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Takvim'in haberine göre, Brezilyalı futbolcunun ayrılmak istemediği ve transfere direndiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Anderson Talisca, ligin 3. haftasında oynanan Samsunspor maçının kadrosuna alınmamıştı.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Samsunspor maçının kadrosunda yer almayan 32 yaşındaki Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak eşyalar değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Al Jazira transferinde flaş gelişme

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Samsunspor #Anderson Talisca #Şampiyonlar Ligi #Lyon #Beşiktaş Derb #Can Uzun #Hakan Çalhanoğlu #Talisca #Fenerbahçe
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