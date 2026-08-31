Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 4 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Lyon forması giyen Malick Fofana'yı gündemine almıştı. Belçikalı yıldızdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Vedat Muriç ve 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Sarı-lacivertlier bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Samsunspor 4 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor ise 6 Eylül Pazar günü aynı saatte Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Devler Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, Şampiyonlar Ligi bileti sonrası ilk transferini stoper bölgesine yaptı.
Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcuyla düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşme imzaladı.
Oppong sonrası birkaç takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
"TRANSFERLER HER AN OLABİLİR"
Tecrübeli teknik adam, "Transferler her an olabilir. 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz başkanımız çalışıyorlar. Bir uğraş içerisindeler" dedi.
U23 transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Lyon forması giyen Malick Fofana oldu.
Belçikalı kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerle Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçlarda etkili bir performans sergilemişti.
21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin 2-1 kazanarak adını Devler Ligi'ne yazdırdığı maçta takımının tek golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satması gereken Lyon'da forma giyen genç yıldız için nabız yokladı.
Fransız basını, Belçikalı oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
ARSENAL TALİP OLDU
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Malick Fofana'yı transfer etmek istiyor.
Lyon'un mali sıkıntılar nedeniyle bazı oyuncularını satmaya ihtiyaç duyduğu ve bu isimlerden birinin de Fofana olduğu belirtildi.
Haberde Arsenal ile Malick Fofana'nın arasındaki anlaşmada herhangi bir sorun çıkmasının beklenmediği yazıldı.
İngiliz devinin, Lyon ile görüşmelere başladığı ve anlaşmaya varılırsa her şeyin çok hızlı bir şekilde ilerleyebileceği aktarıldı.
Fransız ekibinin, Malick Fofana transferi için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.
CRYSTAL PALACE'I REDDETTİ
Haberde ayrıca Arsenal'in yanı sıra birçok kulübün daha Fofana ile ilgilendiği ve 21 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace'ın teklifini reddettiği yazıldı.