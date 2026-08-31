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Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 4 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Lyon forması giyen Malick Fofana'yı gündemine almıştı. Belçikalı yıldızdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

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Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Vedat Muriç ve 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-lacivertlier bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Samsunspor 4 puanda kaldı.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor ise 6 Eylül Pazar günü aynı saatte Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transfer çalışmaları hız kazandı.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Devler Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak istiyor.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, Şampiyonlar Ligi bileti sonrası ilk transferini stoper bölgesine yaptı.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağladı.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcuyla düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşme imzaladı.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Oppong sonrası birkaç takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

"TRANSFERLER HER AN OLABİLİR"

Tecrübeli teknik adam, "Transferler her an olabilir. 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz başkanımız çalışıyorlar. Bir uğraş içerisindeler" dedi.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

U23 transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Lyon forması giyen Malick Fofana oldu.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Belçikalı kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerle Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçlarda etkili bir performans sergilemişti.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin 2-1 kazanarak adını Devler Ligi'ne yazdırdığı maçta takımının tek golünü kaydetti.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satması gereken Lyon'da forma giyen genç yıldız için nabız yokladı.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fransız basını, Belçikalı oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

ARSENAL TALİP OLDU

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Malick Fofana'yı transfer etmek istiyor.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Lyon'un mali sıkıntılar nedeniyle bazı oyuncularını satmaya ihtiyaç duyduğu ve bu isimlerden birinin de Fofana olduğu belirtildi.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Haberde Arsenal ile Malick Fofana'nın arasındaki anlaşmada herhangi bir sorun çıkmasının beklenmediği yazıldı.

Malick Fofana'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

İngiliz devinin, Lyon ile görüşmelere başladığı ve anlaşmaya varılırsa her şeyin çok hızlı bir şekilde ilerleyebileceği aktarıldı.

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