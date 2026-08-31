Fenerbahçe, Diego Carlos’un Parma’ya transferi için İtalya’ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi adına oyuncuya izin verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İtalya'ya gitmesine izin verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Diego Carlos ile karşılıklı mutabakata varıldığı ve oyuncunun Parma Calcio 1913 adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.

Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kulüp, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Böylece Diego Carlos'un Fenerbahçe'den ayrılarak Parma'ya transfer olma ihtimali güçlenirken, transferin sağlık kontrolleri ve görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.