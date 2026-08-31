Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Lyon'u 2-1 yenerek adını lig aşamasına yazdırdı. Mücadelenin ardından ise sarı lacivertlilerin, Lyon karşısında Vedat Muriç ile bulduğu ilk gol öncesi çarpıcı bir detayın ortaya çıktığı görüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Lyon'u 2-1 yenerek uzun yıllar sonra Devler Ligi'ne adını yazdırmayı başardı.

Maçın ardından ise sarı lacivertlilerin, Lyon karşısında 24. dakikada Vedat Muriç ile bulduğu ilk gol öncesi önemli bir detayın ortaya çıktığı görüldü.

Fenerbahçe'nin, Fransız ekibine attığı gol öncesi Oğuz Aydın'ın ortasında rakipten seken ve taç çizgisine doğru yönelen topun saha kenarındaki bir cisme çarpmasıyla tekrardan oyun alanına yöneldiği görüldü.

Topun saha kenarındaki bir cisme temas etmesinin ardından oyun sürerken, pozisyonun devamında Fenerbahçe atak tazeledi. Sarı lacivertlilerin sürdürdüğü hücumda Oğuz Aydın'ın ortasının ardından Vedat Muriç topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'nin yıllar sonra Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmesinde büyük önem taşıyan golün öncesinde yaşanan bu sıra dışı olay, müsabakanın en ilginç anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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