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Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, eski yıldız Ferdi Kadıoğlu yeniden gündeme geldi. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, milli futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

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Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başaran Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrilirken, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala yaşanacak ayrılıklar ve kadroya katılması beklenen oyuncular merak konusu olmaya devam ediyor.

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Bu süreçte sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu da yeniden gündeme geldi.

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen milli futbolcuyla ilgili Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

"FERDİ NEYE SAHİP OLDUĞUMUZU BİLİYOR"

Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea'ye 4-3 mağlup olan Brighton'da Teknik Direktör Fabian Hürzeler, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

26 yaşındaki futbolcunun transfer söylentileriyle gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Hürzeler, sezon içerisinde Brighton oyuncuları hakkında çok sayıda transfer iddiasının ortaya çıkmasının normal olduğunu belirtti.

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Genç teknik adam, "Önümüzdeki günlerde oyuncularımız hakkında pek çok söylenti çıkacağını düşünüyorum.

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Bir kulüp olarak başarılı olduğunuzda, iyi oyuncular transfer etmenizle ve dünyadaki en iyi transfer sistemlerinden birine sahip olmanızla bilindiğinizde bu tür haberlerin çıkması son derece normal." ifadelerini kullandı.

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Brighton'ın oyuncularının ortaya koyduğu performansın da transfer piyasasındaki ilgiyi artırdığını dile getiren Hürzeler, sözlerini şöyle sürdürdü:

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

"Başarılı olduğunuzda ve oyuncularınız iyi sonuçlar elde ettiğinde doğal olarak ilgi çekiyorsunuz.

Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Bu yüzden bu konuda son derece rahatım. Ferdi konusunda neye sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ferdi de Brighton'da neye sahip olduğunu biliyor."

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