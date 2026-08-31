Brighton hocasından Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, eski yıldız Ferdi Kadıoğlu yeniden gündeme geldi. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, milli futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başaran Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrilirken, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala yaşanacak ayrılıklar ve kadroya katılması beklenen oyuncular merak konusu olmaya devam ediyor.
Bu süreçte sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu da yeniden gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen milli futbolcuyla ilgili Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
"FERDİ NEYE SAHİP OLDUĞUMUZU BİLİYOR"
Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea'ye 4-3 mağlup olan Brighton'da Teknik Direktör Fabian Hürzeler, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine ilişkin soruyu yanıtladı.
26 yaşındaki futbolcunun transfer söylentileriyle gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Hürzeler, sezon içerisinde Brighton oyuncuları hakkında çok sayıda transfer iddiasının ortaya çıkmasının normal olduğunu belirtti.
Genç teknik adam, "Önümüzdeki günlerde oyuncularımız hakkında pek çok söylenti çıkacağını düşünüyorum.
Bir kulüp olarak başarılı olduğunuzda, iyi oyuncular transfer etmenizle ve dünyadaki en iyi transfer sistemlerinden birine sahip olmanızla bilindiğinizde bu tür haberlerin çıkması son derece normal." ifadelerini kullandı.
Brighton'ın oyuncularının ortaya koyduğu performansın da transfer piyasasındaki ilgiyi artırdığını dile getiren Hürzeler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başarılı olduğunuzda ve oyuncularınız iyi sonuçlar elde ettiğinde doğal olarak ilgi çekiyorsunuz.
Bu yüzden bu konuda son derece rahatım. Ferdi konusunda neye sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ferdi de Brighton'da neye sahip olduğunu biliyor."
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
26 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Milli futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinin formasını 2 maçta giydi.