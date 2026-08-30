Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor. Fenerbahçe, Avrupa'da Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmasının ardından Süper Lig'de de galibiyet hedeflerken, Samsunspor taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan arıyor. Samsunspor-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Samsunspor-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 3. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından ikinci haftada Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Samsunspor ise lige iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip ilk iki haftada 4 puan topladı. Samsunspor-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü (bu akşam) oynanıyor.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 21.30'da başladı.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yücel Büyük oldu.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇININ VAR'I RICHARD MARTENS OLDU



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oldu.

SAMSUNSPOR İLE FENERBAHÇE 67. RANDEVUDA

Fenerbahçe, Samsunspor ile ligde 67. kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Samsun'da zorlanıyor. Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.



Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

İŞTE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan; Guarino, Tomasson, Mendes, Borevkovic, Yalçın, Celil, Watt, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Vedat

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Samsunspor karşılaşmasnda dört oyuncu forma giyemiyor. Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Konyaspor karşılaşmasında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu da FIFA protokolü gereği Samsunspor maçında forma giyemiyor.

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Fenerbahçe maç günü paylaşımı

🏆 Trendyol Süper Lig 3. Hafta



🆚 Samsunspor

🗓 30 Ağustos Pazar

🕤 21.30

📍 Samsun 19 Mayıs Stadyumu

📲 #SAMvFB #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker pic.twitter.com/CSrFrbu1Z2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2026

Samsunspor maç günü paylaşımı