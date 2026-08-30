Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmanın ardından transfer hareketliliği sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca'nın transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son durum...
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Olimpik Lyon'u eleyerek 17 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kadrosunu Vedat Muriç, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Kojo Peprah Oppong gibi önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, şimdi ise takımdan ayrılacak oyunculara odaklandı.Fenerbahçe'de hangi yabancı futbolcuların gönderileceği merak edilirken, yıldız bir isimle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de hangi yabancı futbolcuların gönderileceği merak edilirken, yıldız bir isimle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içerisinde Al-Jazira'ya transfer olması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin bu transferden herhangi bir bonservis bedeli elde etmeyeceği belirtildi.
Talisca'nın başlangıçta Fenerbahçe'den ayrılma düşüncesinin bulunmadığı ifade edildi.
Ancak Brezilyalı oyuncunun transfer konusunda kararını değiştirdiği aktarıldı.
Brezilyalı yıldızın Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transferinin birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.
2025 yılının devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, sarı-lacivertli formayla önemli bir performans sergiledi.
32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gol kaydetti.
Talisca ayrıca bu karşılaşmalarda 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre Brezilyalı oyuncu, Al-Jazira ile maaş görüşmelerine başladı.
Talisca'nın transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması halinde Fenerbahçe'de yıldız bir isimle daha yollar ayrılmış olacak.