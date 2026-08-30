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Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmanın ardından transfer hareketliliği sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca'nın transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son durum...

Giriş Tarihi:
Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Olimpik Lyon'u eleyerek 17 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Kadrosunu Vedat Muriç, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Kojo Peprah Oppong gibi önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, şimdi ise takımdan ayrılacak oyunculara odaklandı.Fenerbahçe'de hangi yabancı futbolcuların gönderileceği merak edilirken, yıldız bir isimle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Fenerbahçe'de hangi yabancı futbolcuların gönderileceği merak edilirken, yıldız bir isimle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

32 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içerisinde Al-Jazira'ya transfer olması bekleniyor.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Fenerbahçe'nin bu transferden herhangi bir bonservis bedeli elde etmeyeceği belirtildi.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Talisca'nın başlangıçta Fenerbahçe'den ayrılma düşüncesinin bulunmadığı ifade edildi.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Ancak Brezilyalı oyuncunun transfer konusunda kararını değiştirdiği aktarıldı.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Brezilyalı yıldızın Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transferinin birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

2025 yılının devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, sarı-lacivertli formayla önemli bir performans sergiledi.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gol kaydetti.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! İşte son durum

Talisca ayrıca bu karşılaşmalarda 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.

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