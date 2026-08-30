Matteo Guendouzi: Şampiyonlar Ligi'ne kalmak çok önemliydi

Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynadıkları Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Guendouzi, "Bana göre beraber ortaya koyduğumuz performansla hak ettiğimiz bir netice aldık. Çok fazla pozisyon yarattık, daha çok gol atabilirdik. Genele bakacak olursak kolektif olarak güzel oyun ortaya koyduk. Zor bir haftaydı. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir hafta oldu bizim açımızdan. Gerçekten çok önemliydi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. İlk hedeflerimizden bir tanesiydi bu. Hem camia hem kulüp hem taraftarlarımız için önemini biliyorduk. Bunu geride bıraktık. Şu an ligi düşünüyoruz. Hedeflerimize devam etme noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İyi bir iş çıkardık. Herkes çok mutlu. Şimdi lige odaklanıyoruz. Sezon sonuna kadar maksimum performans ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.