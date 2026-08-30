Archie Brown'dan Beşiktaş'a gözdağı! "Umarım hazırsınızdır"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Archie Brown açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe'de Archie Brown Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunurken, 4. hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler söyledi.

İŞTE O SÖZLER

"Tanrıya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum. Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır."