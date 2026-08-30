BENFICA'DAN SÜRPRİZ HAMLE
Portekiz'de yayın yapan basın organlarında yer alan haberlere göre Benfica, kalecisi Anatoliy Trubin'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayışına girdi.
Trubin'in son dönemde Samuel Soares'in gerisinde kalması, Ukraynalı file bekçisinin geleceğini de belirsiz hale getirdi. Portekiz basınında Benfica'nın, Trubin'in ayrılması halinde tecrübeli bir kaleciyle kadrosunu güçlendirmek istediği aktarılıyor.
SÜRPRİZ AYRILIK İHTİMALİ
İddianın Fenerbahçe açısından dikkat çeken tarafı ise söz konusu kalecinin sarı-lacivertli takımın kadrosunda bulunması.
Portekiz basını, Benfica'nın Trubin'in ayrılması durumunda eski kalecisini yeniden Luz Stadı'na döndürmek istediğini öne sürüyor.
Fenerbahçe cephesinde ise oyuncunun geleceğiyle ilgili daha önce ayrılık iddiaları gündeme gelmiş, yıldız isim sosyal medya paylaşımıyla bu haberleri yalanlamıştı.
O İSİM EDERSON!
Portekiz basınının iddiasına göre Benfica'nın yeniden kadrosuna katmak istediği isim, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson.
Şimdi ise Portekiz basınında, Anatoliy Trubin'in ayrılması halinde Benfica'nın eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson'un Benfica'ya dönüp dönmeyeceği ise transfer döneminin son günlerinde netlik kazanacak.
FENERBAHÇE KARNESİ
Sarı-lacivertli formayla 39 resmi maça çıkan Ederson 13 maçta kalesini gole kapattı.