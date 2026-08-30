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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Portekiz basınından Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren flaş bir iddia geldi. Benfica'nın sarı-lacivertlilerin yıldız ismini istediği öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da takımdaki oyuncularla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Fenerbahçe'de özellikle kaleci bölgesinde yaşanabilecek olası bir değişiklik gündeme gelirken, Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

BENFICA'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Portekiz'de yayın yapan basın organlarında yer alan haberlere göre Benfica, kalecisi Anatoliy Trubin'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayışına girdi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Trubin'in son dönemde Samuel Soares'in gerisinde kalması, Ukraynalı file bekçisinin geleceğini de belirsiz hale getirdi. Portekiz basınında Benfica'nın, Trubin'in ayrılması halinde tecrübeli bir kaleciyle kadrosunu güçlendirmek istediği aktarılıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Benfica'nın bu doğrultuda eski kalecisini yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

SÜRPRİZ AYRILIK İHTİMALİ

İddianın Fenerbahçe açısından dikkat çeken tarafı ise söz konusu kalecinin sarı-lacivertli takımın kadrosunda bulunması.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Portekiz basını, Benfica'nın Trubin'in ayrılması durumunda eski kalecisini yeniden Luz Stadı'na döndürmek istediğini öne sürüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Ancak transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun yüksek maaşı olduğu belirtiliyor. Portekiz basınında, kalecinin Türkiye'deki yıllık kazancının Benfica'nın bütçesinin oldukça üzerinde olduğu ve olası bir dönüş için ciddi bir maaş fedakarlığı gerekebileceği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Fenerbahçe cephesinde ise oyuncunun geleceğiyle ilgili daha önce ayrılık iddiaları gündeme gelmiş, yıldız isim sosyal medya paylaşımıyla bu haberleri yalanlamıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

O İSİM EDERSON!

Portekiz basınının iddiasına göre Benfica'nın yeniden kadrosuna katmak istediği isim, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

2015-2017 yılları arasında Benfica forması giyen Ederson, ardından Manchester City'ye transfer olmuş ve İngiliz ekibinde önemli başarılara imza atmıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Şimdi ise Portekiz basınında, Anatoliy Trubin'in ayrılması halinde Benfica'nın eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson'un Benfica'ya dönüp dönmeyeceği ise transfer döneminin son günlerinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı-lacivertli formayla 39 resmi maça çıkan Ederson 13 maçta kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

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#Fenerbahçe #Benfica #Manchester City
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