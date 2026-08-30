Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezona çok iyi başlamıştı

Portekiz basınından Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren flaş bir iddia geldi. Benfica'nın sarı-lacivertlilerin yıldız ismini istediği öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte tüm detaylar...