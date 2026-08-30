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Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten Rafael Leao ve Marcus Rashford açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Rafael Leao ve Marcus Rashford transferleriyle ilgili taraftarların yönelttiği soruyu dikkat çeken bir karşılık verdi. İşte Göktürk'ün o sözleri...

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Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten Rafael Leao ve Marcus Rashford açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldiği sırada kendisine yöneltilen transfer sorularını yanıtladı.

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Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten Rafael Leao ve Marcus Rashford açıklaması!

Göktürk'e Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun yanı sıra Marcus Rashford da soruldu.

Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten Rafael Leao ve Marcus Rashford açıklaması!

GÖKTÜRK'TEN LEAO SÖZLERİ

Taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada bir Fenerbahçeli, Barış Göktürk'e Galatasaray'ın Rafael Leao transferini hatırlatarak, "Başkanım, Galatasaray Rafael Leao'yu aldı, ne yapacağız?" diye sordu.

Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten Rafael Leao ve Marcus Rashford açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Vekili ise bu soruya, "10+4 var biliyorsun değil mi?" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten Rafael Leao ve Marcus Rashford açıklaması!

"RASHFORD'I ÇEK"

Bir başka Fenerbahçe taraftarı ise Göktürk'e, "Başkanım yap bir çılgınlık, çek Marcus Rashford'ı" ifadeleriyle seslendi.

Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten Rafael Leao ve Marcus Rashford açıklaması!

Bu sözler üzerine Göktürk, "Kadroyu beğenmiyor musunuz?" karşılığını verdi.

Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten Rafael Leao ve Marcus Rashford açıklaması!

Barış Göktürk ile taraftarlar arasında yaşanan bu diyaloglar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

#Rafael Leao #Marcus Rashford #Galatasaray #Fenerbahçe #Barış Göktürk
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