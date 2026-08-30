Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten Rafael Leao ve Marcus Rashford açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Rafael Leao ve Marcus Rashford transferleriyle ilgili taraftarların yönelttiği soruyu dikkat çeken bir karşılık verdi. İşte Göktürk'ün o sözleri...