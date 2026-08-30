Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldiği sırada kendisine yöneltilen transfer sorularını yanıtladı. Göktürk'e Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun yanı sıra Marcus Rashford da soruldu. GÖKTÜRK'TEN LEAO SÖZLERİ Taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada bir Fenerbahçeli, Barış Göktürk'e Galatasaray'ın Rafael Leao transferini hatırlatarak, "Başkanım, Galatasaray Rafael Leao'yu aldı, ne yapacağız?" diye sordu. Fenerbahçe Başkan Vekili ise bu soruya, "10+4 var biliyorsun değil mi?" şeklinde yanıt verdi. "RASHFORD'I ÇEK" Bir başka Fenerbahçe taraftarı ise Göktürk'e, "Başkanım yap bir çılgınlık, çek Marcus Rashford'ı" ifadeleriyle seslendi. Bu sözler üzerine Göktürk, "Kadroyu beğenmiyor musunuz?" karşılığını verdi. Barış Göktürk ile taraftarlar arasında yaşanan bu diyaloglar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.