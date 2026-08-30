Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın kaydetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Samsunspor 4 puanda kaldı. Samsun galibiyetiyle çıkışını sürdüren Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına kaldı. 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi bileti sonrası ilk transferini stoper hattına gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ile resmi sözleşme imzaladı. Yaz transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapması beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası transferle ilgili konuştu. "TRANSFERDE HER ŞEY OLABİLİR" Tecrübeli çalıştırıcı, "Transferde her şey olabilir. U23 oyuncu alabiliriz ama kontenjandan dolayı U23 dışında bir transfer yapamıyoruz." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcu, Eredivisie ekibi Ajax'a transfer oldu. Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. DIEGO CARLOS PARMA'YA GİDİYOR İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Parma'nın Diego Carlos ile anlaşma sağladığını açıkladı. Romano, Brezilyalı stoperin pazartesi günü İtalya'ya gideceğini yazdı. İŞTE O HABER