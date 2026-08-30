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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Yabancı kuralı sebebiyle Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Diego Carlos hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun yeni adresini İtalyan gazeteci duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın kaydetti.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Samsunspor 4 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Samsun galibiyetiyle çıkışını sürdüren Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi sevinci yaşanıyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına kaldı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi bileti sonrası ilk transferini stoper hattına gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Fenerbahçe, Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Yaz transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapması beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası transferle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

"TRANSFERDE HER ŞEY OLABİLİR"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Transferde her şey olabilir. U23 oyuncu alabiliriz ama kontenjandan dolayı U23 dışında bir transfer yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertlilerde son olarak Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcu, Eredivisie ekibi Ajax'a transfer oldu.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

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