Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip galibiyet serisi yakalamak ve puan farkının açılmamasını sağlamak istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u 4-2'yle geçti.
Hafta içinde Fransız devi Lyon'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.
Fenerbahçe'nin Samsun'daki maçları zorlu geçiyor.
Ligde Samsun'daki 33. randevu öncesinde, sarı-lacivertliler 13 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez kazandı.
10 maçta taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı.
Aralarındaki son 7 maçta Fenerbahçe; 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Samsun'da en son 21 Ağustos 2023'te oynanan lig maçında 2-0 galip geldi.
Ardından son iki maçta 2-2 ve 0-0'la iki beraberlik elde etti.
SAMSUNSPOR'DA 4 EKSİK VAR
Samsunspor'da bugünkü kritik Fenerbahçe maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sol kanat Jaures Assoumou, santrfor Marius Mouandilmadji, sağ kanat Elayis Tavsan ve yeni transfer orta saha Oskar Ohlenschlaeger, sarı-lacivertliler karşısında bugün forma giyemeyecek.
66
Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.
SARI-LACİVERTLİLERE COŞKULU KARŞILAMA
Fenerbahçe, bugün Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.
Sarı-lacivertlileri, Samsun Çarşamba Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı. Başkan Aziz Yıldırım da sarılacivertli taraftarları selamladı.
SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ
Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki 6 lig maçının 4'ü berabere tamamlandı.
2 maçta ise gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe, rakibine karşı tüm kulvarlarda son 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
5 FUTBOLCU OLMAYACAK
F.Bahçe'de, kritik Samsun maçı öncesi açıklanan kadrosunda 5 eksik bulunuyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sakatlıkları süren kaleci Mert Günok, Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan, FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu ve son dakikada ağrıları nedeniyle Talisca kadroya alınmadı.