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Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip galibiyet serisi yakalamak ve puan farkının açılmamasını sağlamak istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u 4-2'yle geçti.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Hafta içinde Fransız devi Lyon'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Fenerbahçe'nin Samsun'daki maçları zorlu geçiyor.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Ligde Samsun'daki 33. randevu öncesinde, sarı-lacivertliler 13 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez kazandı.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

10 maçta taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Aralarındaki son 7 maçta Fenerbahçe; 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Samsun'da en son 21 Ağustos 2023'te oynanan lig maçında 2-0 galip geldi.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Ardından son iki maçta 2-2 ve 0-0'la iki beraberlik elde etti.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

SAMSUNSPOR'DA 4 EKSİK VAR

Samsunspor'da bugünkü kritik Fenerbahçe maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sol kanat Jaures Assoumou, santrfor Marius Mouandilmadji, sağ kanat Elayis Tavsan ve yeni transfer orta saha Oskar Ohlenschlaeger, sarı-lacivertliler karşısında bugün forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

66

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

SARI-LACİVERTLİLERE COŞKULU KARŞILAMA

Fenerbahçe, bugün Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Sarı-lacivertlileri, Samsun Çarşamba Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı. Başkan Aziz Yıldırım da sarılacivertli taraftarları selamladı.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ

Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki 6 lig maçının 4'ü berabere tamamlandı.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

2 maçta ise gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe, rakibine karşı tüm kulvarlarda son 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

5 FUTBOLCU OLMAYACAK

F.Bahçe'de, kritik Samsun maçı öncesi açıklanan kadrosunda 5 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Fotomaç'ın haberine göre, sakatlıkları süren kaleci Mert Günok, Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan, FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu ve son dakikada ağrıları nedeniyle Talisca kadroya alınmadı.

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR: OKAN, MENDES, BOREVKOVİC, DİABATE, TOMASSON, WATT, CELİL, JARJU, SEKONGO, EMRE, FATİH

Fenerbahçe Samsun'da seri yakalamak istiyor! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, AKE, LEVENT, KANTE, GUENDOUZI, İSMAİL, GREENWOOD, VEDAT, NENE

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