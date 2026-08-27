Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam edecek. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 puan arayacak. Kritik mücadele 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 3. hafta heyecanı yaşanacak. Ligin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı fikstüre göre Samsunspor - Fenerbahçe maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.30 olacak. Samsunspor - Fenerbahçe maçına dair tüm bilgiler haberimizde!

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü karşı karşıya gelecek.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 3 PUAN ARAYACAK

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ikinci haftada ise sahasında Konyaspor ile karşılaşırken, Samsunspor sezonun ilk haftasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını Yasin Kol yönetecek.