İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne almaya hazırlanıyor. 14 Ekim 2026 / 21:00: Aston Villa (D) 27 Ocak 2027 / 21:00: Atl&eacute;tico de Madrid (D) Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki rakipleri belli olurken, karşılaşmaların tarihleri ve maç programı da netlik kazandı. 20 Ekim 2026 / 18:45: SK Slavia Praha (E) 9 Aralık 2026 / 21:00: LASK (D) 4 Kasım 2026 / 18:45: Liverpool FC (E) 10 Eylül 2026 / 18:45: AS Roma (E) 25 Kasım 2026 / 21:00: FC Shakhtar Donetsk (D) 20 Ocak 2027 / 18:45: Villarreal CF (E)