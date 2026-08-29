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İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki maç programı belli oldu.

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İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne almaya hazırlanıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

14 Ekim 2026 / 21:00: Aston Villa (D)

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

27 Ocak 2027 / 21:00: Atlético de Madrid (D)

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki rakipleri belli olurken, karşılaşmaların tarihleri ve maç programı da netlik kazandı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

20 Ekim 2026 / 18:45: SK Slavia Praha (E)

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

9 Aralık 2026 / 21:00: LASK (D)

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

4 Kasım 2026 / 18:45: Liverpool FC (E)

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

10 Eylül 2026 / 18:45: AS Roma (E)

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

25 Kasım 2026 / 21:00: FC Shakhtar Donetsk (D)

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük karşılaşmanın tarihleri belli oldu

20 Ocak 2027 / 18:45: Villarreal CF (E)

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