CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın Al-Jazira'ya transferi gündeme gelirken, sarı-lacivertliler Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Shakhtar Donetsk ve Villarreal'in de listesinde bulunan genç yıldız için transfer yarışına dahil oldu. | FB Spor haberleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

Fenerbahçe'de transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

KOJO PEPRAH OPPONG TRANSFERİ TAMAMLANDI

Son olarak Nice'ten Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde yönetici Selim Kosif, Ganalı futbolcuyla birlikte döndüğü İstanbul Havalimanı'nda transfer müjdesini verdi.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

SELİM KOSİF'TEN TRANSFER MESAJI

Kosif, "Ekibimiz çalışıyor. Daha transferlerimiz bitmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

AYRILIKLAR YENİ TRANSFERLERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü Fenerbahçe'de, kadroda yaşanması beklenen ayrılıklar da yeni takviyelerin önünü açabilir.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

TALISCA'NIN GELECEĞİ GÜNDEMDE

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

TALISCA İÇİN FLAŞ İDDİA

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

TRANSFERİN KISA SÜREDE RESMİLEŞMESİ BEKLENİYOR

Golcü futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

10 NUMARA BOŞLUĞU NASIL DOLACAK?

Brezilyalı yıldızın ayrılması halinde Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda oluşacak boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

TALISCA'DAN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Talisca, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 maçta 5 gol atarak kariyerindeki en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

AYRILIK KARARI GÜNDEMDE

Buna rağmen yabancı kontenjanı nedeniyle yönetimin Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırmak istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

FENERBAHÇE'DEN YENİ 10 NUMARA ARAYIŞI

Sarı-lacivertliler, Talisca'nın ayrılığı sonrasında hem mevcut kadrodaki dengeyi korumak hem de hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

GENÇ VE POTANSİYELLİ OYUNCU HEDEFİ

Yönetimin bu doğrultuda genç ve potansiyelli bir 10 numarayı kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

O İSİM GABRIEL MEC

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Gremio forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec için oyuncunun durumunu araştırdı.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

RESMİ TEKLİF

Ge'nin haberine göre sarı-lacivertliler, genç futbolcu için henüz resmi teklif sunmazken transfer yarışında öne geçmek istiyor.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

YABANCI KONTENJANINDA AVANTAJ

Gabriel Mec'in Fenerbahçe açısından en önemli avantajlarından biri ise 10+4 yabancı kuralı kapsamında kontenjan konusunda sorun oluşturmaması.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

18 yaşındaki futbolcu için daha önce Shakhtar Donetsk'in 12 milyon euroluk resmi teklif yaptığı ve Gremio'nun kabul ettiği bu teklifin oyuncu tarafından reddedildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

VILLARREAL DE DEVREYE GİRMİŞTİ

İspanya'dan Villarreal'in de yılın ilk yarısında Gabriel Mec için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİYLE TRANSFER YARIŞI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ve Villarreal ile karşılaşacak olması, sarı-lacivertlilerin transferdeki hamlesine ayrı bir önem kazandırıyor.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

FENERBAHÇE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibinin de ilgilendiği genç yeteneği kadrosuna katarak transfer yarışında rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

GREMIO SATIŞA SICAK BAKIYOR

Gremio'nun ise kulübün mali durumunu rahatlatmak amacıyla Gabriel Mec'in satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

MEC FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Genç futbolcu bu sezon takımında istediği süreleri bulmakta zorlanırken, Gremio'nun takvimde yeniden başlayan dönemde oynadığı 10 maçın yalnızca 4'ünde forma giyebildi.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

LUIS CASTRO'DAN MEC AÇIKLAMASI

Teknik direktör Luis Castro ise Mec'in daha az süre almasının transfer görüşmeleriyle ilgisi olmadığını, bunun orta sahadaki taktik değişiklikten kaynaklandığını belirtiyor.

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Gremio formasıyla 32 maçta forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Gremio ile sözleşmesi 2027 yazında bitecek olan genç 10 numaranın piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Anderson Talisca #Shakhtar Donetsk #Villarreal #Fenerbahçe #Şampiyonlar Ligi
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'de Oppong için imza töreni düzenlendi!
Sonraki Haber
F.Bahçe'de Oppong için imza töreni düzenlendi!