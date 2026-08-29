Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın Al-Jazira'ya transferi gündeme gelirken, sarı-lacivertliler Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Shakhtar Donetsk ve Villarreal'in de listesinde bulunan genç yıldız için transfer yarışına dahil oldu. | FB Spor haberleri