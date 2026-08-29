Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı sonrası sürpriz transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi rakipleriyle transfer yarışı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın Al-Jazira'ya transferi gündeme gelirken, sarı-lacivertliler Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Shakhtar Donetsk ve Villarreal'in de listesinde bulunan genç yıldız için transfer yarışına dahil oldu. | FB Spor haberleri
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KAĞAN SOYTORUN
Fenerbahçe'de transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı.
Son olarak Nice'ten Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde yönetici Selim Kosif, Ganalı futbolcuyla birlikte döndüğü İstanbul Havalimanı'nda transfer müjdesini verdi.
SELİM KOSİF'TEN TRANSFER MESAJI
Kosif, "Ekibimiz çalışıyor. Daha transferlerimiz bitmedi." ifadelerini kullanmıştı.
AYRILIKLAR YENİ TRANSFERLERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR
Yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü Fenerbahçe'de, kadroda yaşanması beklenen ayrılıklar da yeni takviyelerin önünü açabilir.
TALISCA'NIN GELECEĞİ GÜNDEMDE
Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.
TALISCA İÇİN FLAŞ İDDİA
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
TRANSFERİN KISA SÜREDE RESMİLEŞMESİ BEKLENİYOR
Golcü futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.
10 NUMARA BOŞLUĞU NASIL DOLACAK?
Brezilyalı yıldızın ayrılması halinde Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda oluşacak boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.
TALISCA'DAN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ
Talisca, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 maçta 5 gol atarak kariyerindeki en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.
AYRILIK KARARI GÜNDEMDE
Buna rağmen yabancı kontenjanı nedeniyle yönetimin Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırmak istediği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE'DEN YENİ 10 NUMARA ARAYIŞI
Sarı-lacivertliler, Talisca'nın ayrılığı sonrasında hem mevcut kadrodaki dengeyi korumak hem de hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
GENÇ VE POTANSİYELLİ OYUNCU HEDEFİ
Yönetimin bu doğrultuda genç ve potansiyelli bir 10 numarayı kadroya katmayı planladığı öğrenildi.
O İSİM GABRIEL MEC
Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Gremio forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec için oyuncunun durumunu araştırdı.
RESMİ TEKLİF
Ge'nin haberine göre sarı-lacivertliler, genç futbolcu için henüz resmi teklif sunmazken transfer yarışında öne geçmek istiyor.
YABANCI KONTENJANINDA AVANTAJ
Gabriel Mec'in Fenerbahçe açısından en önemli avantajlarından biri ise 10+4 yabancı kuralı kapsamında kontenjan konusunda sorun oluşturmaması.
12 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ
18 yaşındaki futbolcu için daha önce Shakhtar Donetsk'in 12 milyon euroluk resmi teklif yaptığı ve Gremio'nun kabul ettiği bu teklifin oyuncu tarafından reddedildiği belirtildi.
VILLARREAL DE DEVREYE GİRMİŞTİ
İspanya'dan Villarreal'in de yılın ilk yarısında Gabriel Mec için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİYLE TRANSFER YARIŞI
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ve Villarreal ile karşılaşacak olması, sarı-lacivertlilerin transferdeki hamlesine ayrı bir önem kazandırıyor.
FENERBAHÇE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibinin de ilgilendiği genç yeteneği kadrosuna katarak transfer yarışında rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etmek istiyor.
GREMIO SATIŞA SICAK BAKIYOR
Gremio'nun ise kulübün mali durumunu rahatlatmak amacıyla Gabriel Mec'in satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.
MEC FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR
Genç futbolcu bu sezon takımında istediği süreleri bulmakta zorlanırken, Gremio'nun takvimde yeniden başlayan dönemde oynadığı 10 maçın yalnızca 4'ünde forma giyebildi.
LUIS CASTRO'DAN MEC AÇIKLAMASI
Teknik direktör Luis Castro ise Mec'in daha az süre almasının transfer görüşmeleriyle ilgisi olmadığını, bunun orta sahadaki taktik değişiklikten kaynaklandığını belirtiyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Gremio formasıyla 32 maçta forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Gremio ile sözleşmesi 2027 yazında bitecek olan genç 10 numaranın piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.