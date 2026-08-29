Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong için imza töreni düzenlendi!

Fenerbahçe'de yeni tranfer Kojo Peprah Oppong için imza töreni için imza düzenlendi. İşte Oğuz Çetin ve Ganalı oyuncunun imza törenindeki sözleri...

Fenerbahçe'de yeni tranfer Kojo Peprah Oppong için imza töreni için Chobani Stadyumu'nda imza düzenlendi. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ve Ganalı oyuncu, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İŞTE OĞUZ ÇETİN VE OPPONG'UN SÖZLERİ

Oğuz Çetin: Aziz Yıldırım; büyük bir iradeyle, hayatını, sağlığını, tüm mal varlığını, tüm kariyerini riske atarak göreve geldi. Temel amacı Fenerbahçe'yi tekrar eski halinde döndürmek ve çocuklarımızın gülmesini sağlamak.

Kontenjan yaşında olup yük dağılımına çok ciddi katkı veren Archie Brown'ımız var. Daha da çok sağlayacak olan Nene var. İki tane daha kontenjanımız var.



Kojo kariyer basamaklarını bir bir yükselen bir oyuncu. Kojo'yu inceledik, analiz ettik ve geldiği zaman Ake'ye, Skriniar'a eşlik edip takımdaki rol alabilecek yeteneğe sahip.

Kojo Peprah Oppong: Sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı mutluyum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Nice'te Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım.

Buradaki atmosferi biliyorum. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Djiku ile konuştum buraya gelmeden önce. Kendisi Fenerbahçe ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Burada oynamış birinden duymak etkili oldu.