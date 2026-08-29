Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı
Fenerbahçe'de yabancı kuralı sebebiyle ayrılıklar devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertli ekipte bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi. Rusya basını Fenerbahçe'nin lisansını çıkarmadığı ismin Rusya Ligi'ne transfer olacağını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yeni sezonda ülkemizi ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.