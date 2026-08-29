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Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Fenerbahçe'de yabancı kuralı sebebiyle ayrılıklar devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertli ekipte bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi. Rusya basını Fenerbahçe'nin lisansını çıkarmadığı ismin Rusya Ligi'ne transfer olacağını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Yeni sezonda ülkemizi ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çekti.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Fenerbahçe özellikle Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Nathan Ake transferleriyle büyük ses getirdi.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u elerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Uzun bir aranın ardından yeniden Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Kanarya, transferde yeniden gaza bastı.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

4 Eylül'de sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ermeden önce birkaç takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi bileti sonrası ilk transferini stoper hattına yaptı.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Kojo Peprah Oppong'u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Sarı-lacivertliler, Ganalı savunma oyuncusuyla resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

10+4 yabancı kuralı nedeniyle çok sayıda yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Anderson Talisca ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Yönetim, Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Fenerbahçe'nin Talisca'nın transferinden herhangi bir bonservis bedeli elde etmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Tecrübeli futbolcunun Al Jazira ile anlaşması sonrası transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Fenerbahçe'den Anderson Talisca'nın ardından bir ayrılık daha yolda.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

BECAO RUSYA YOLCUSU

Rus basını, Rodina'nın sarı-lacivertlilerin deneyimli stoperi Rodrigo Becao ile görüşmeler yürüttüğünü yazdı.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Championat'ta yer alan habere göre; Becao'nun Moskova ekibine önerilmesi sonrası görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki futbolcunun kariyerini Rusya'da sürdürmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de o isim Rusya yolcusu! Lisansı çıkarılmamıştı

Fenerbahçe ile Rodina'nın, Rodrigo Becao'nun maaşını hangi kulübün ödeyeceği konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

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