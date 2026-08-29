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Fenerbahçe'de o yıldızın sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de o yıldızın sözleşmesi feshedildi!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,

"Bilgilendirme

2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.

2024 yılında İtalyan ekibi Fiorentina'dan kadroya katılan Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te kiralık olarak tamamlamıştı. Sarı-lacivertli forma ile 45 maça çıkan 30 yaşındaki Faslı futbolcu 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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