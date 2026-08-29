Fenerbahçe'de o yıldızın sözleşmesi feshedildi!
Fenerbahçe Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,
"Bilgilendirme
2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2026
2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/wfEwm7IyPM
2024 yılında İtalyan ekibi Fiorentina'dan kadroya katılan Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te kiralık olarak tamamlamıştı. Sarı-lacivertli forma ile 45 maça çıkan 30 yaşındaki Faslı futbolcu 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.