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Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

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Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi

Sarı-lacivertli takımı, Samsun Çarşamba Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.

Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

#Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #Samsunspor #Yasin Kol #Aziz Yıldırım #Fenerbahçe Kulübü #Samsun
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