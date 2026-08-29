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Fenerbahçe Samsunspor kamp kadrosunu açıkladı! Anderson Talisca...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın ağrısı sebebiyle kadroda bulunmayacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Samsunspor kamp kadrosunu açıkladı! Anderson Talisca...

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a karşı deplasmanda oynayacağı 3. hafta mücadelesi öncesi kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe Samsunspor kamp kadrosunu açıkladı! Anderson Talisca...

Listede Anderson Talisca'nın adının olmaması dikkat çekerken Kadıköy ekibi, Brezilyalı yıldızın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Samsunspor kamp kadrosunu açıkladı! Anderson Talisca...

Sarı-lacivertli ekip tarafından yapılan resmi açıklamada, "Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz Samsunspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Samsunspor kamp kadrosunu açıkladı! Anderson Talisca...

MERT GÜNOK SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Öte yandan sezona güzel başlayan fakat uyluk gerilmesi nedeniyle geride kalan 4 resmi maçı kaçıran Mert Günok, Samsunspor maçıyla birlikte kadroya geri döndü.

Fenerbahçe Samsunspor kamp kadrosunu açıkladı! Anderson Talisca...

YENİ TRANSFER KADRODA

Fenerbahçe, gün içerisinde imza töreni düzenlediği Kojo Peprah Oppong'u da Samsunspor ile deplasmanda oynanacak mücadelenin kamp kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Samsunspor kamp kadrosunu açıkladı! Anderson Talisca...

İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi

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