Fenerbahçe Samsunspor kamp kadrosunu açıkladı! Anderson Talisca...

Listede Anderson Talisca'nın adının olmaması dikkat çekerken Kadıköy ekibi, Brezilyalı yıldızın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.
Sarı-lacivertli ekip tarafından yapılan resmi açıklamada, "Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz Samsunspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri yer aldı.
MERT GÜNOK SAKATLIKTAN DÖNDÜ
Öte yandan sezona güzel başlayan fakat uyluk gerilmesi nedeniyle geride kalan 4 resmi maçı kaçıran Mert Günok, Samsunspor maçıyla birlikte kadroya geri döndü.
YENİ TRANSFER KADRODA
Fenerbahçe, gün içerisinde imza töreni düzenlediği Kojo Peprah Oppong'u da Samsunspor ile deplasmanda oynanacak mücadelenin kamp kadrosuna dahil etti.
İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi