Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Sarı-lacivertliler, 2026/27 sezonu öncesi yaptığı transferlerle dikkat çekti.
Fenerbahçe özellikle Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Nathan Ake gibi yıldız isimleri renklerine bağlayarak büyük ses getirdi.
18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, 4 Eylül'de sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.
Yaz transfer dönemi sona ermeden önce birkaç takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
10+4 yabancı kuralı nedeniyle çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, bir ayrılığı daha açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Real Betis'e transfer olacağı konuşulan Faslı oyuncunun yeni takımı belli oldu.
AJAX İLE ANLAŞTI
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sofyan Amrabat, Ajax ile anlaşma sağladı.
Hollanda ekibinin, deneyimli orta saha oyuncusuyla sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.
Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık olarak geçirmişti.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.