Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Faslı yıldızın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)