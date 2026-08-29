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Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Faslı yıldızın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kalan çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Sarı-lacivertliler, 2026/27 sezonu öncesi yaptığı transferlerle dikkat çekti.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Fenerbahçe özellikle Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Nathan Ake gibi yıldız isimleri renklerine bağlayarak büyük ses getirdi.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, 4 Eylül'de sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Yaz transfer dönemi sona ermeden önce birkaç takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

10+4 yabancı kuralı nedeniyle çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, bir ayrılığı daha açıkladı.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Sarı-lacivertliler, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Real Betis'e transfer olacağı konuşulan Faslı oyuncunun yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

AJAX İLE ANLAŞTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sofyan Amrabat, Ajax ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Hollanda ekibinin, deneyimli orta saha oyuncusuyla sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe ayrılığını açıklamıştı! İtalyan gazeteci yeni adresini duyurdu

Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık olarak geçirmişti.

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