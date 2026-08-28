Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe, dünya yıldızı Marcus Rashford için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Manchester United ile İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarına başladı. Kanarya'nın teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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Olimpik Lyon'u yenerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Vedat, Greeenwood, Ake ve Lukaku'nun ardından kadroya bir süper star daha katmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim Marcus Rashford...
Sarı-lacivertlilerin transfer komitesinde yer alan Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, İngiliz oyuncu için Ada'ya çıkarma yaptı ve Manchester United yönetimiyle bugün masaya oturacak.
MANU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
28 yaşındaki sol kanat için tüm imkanlarını seferber etme kararı alan Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon euroluk teklifini kırmızı şeytanlara bugün sunacak.
Manchester United da oyuncuyu kadroda düşünülmüyor ve bu nedenle satışına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de hedef; hafta sonuna kadar Marcus Rashford'ı İstanbul'a getirmek ve imzayı attırmak. Fotomaç'ın haberine göre, taraflar bonservis konusunda anlaşma sağlayamazsa; Fenerbahçe transfer komitesi, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini de sunacak.
Barça'da duble yaptı
Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, Katalanlarla 49 maça çıktı ve 14 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Buna rağmen Barça, 30 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı.
ManU'da başladı
Futbola Manchester United altyapısında başlayan Marcus Rashford, 2016'da A Takıma yükseldi ve 2025'e kadar görev yaptı. 2025'te önce Aston Villa'ya ardından da Barcelona'ya kiralandı.
G.Saray da istedi
G.Saray da bir dönem Marcus Rashford'u transfer etmek istedi. Ancak sarı-kırmızılılar, hem Manchester United'la hem de oyuncu kanadıyla anlaşma sağlayamadı.
Bayern'in de ilgisi vardı
Alman devi Bayern Münih, kadro genişliği açısından Marcus Rashford'la ilgilendi. Ancak Almanlar işi resmiyete dökmedi.