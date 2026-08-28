Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe, dünya yıldızı Marcus Rashford için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Manchester United ile İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarına başladı. Kanarya'nın teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)