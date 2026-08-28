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Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe, dünya yıldızı Marcus Rashford için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Manchester United ile İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarına başladı. Kanarya'nın teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Olimpik Lyon'u yenerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Vedat, Greeenwood, Ake ve Lukaku'nun ardından kadroya bir süper star daha katmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim Marcus Rashford...

Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerin transfer komitesinde yer alan Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, İngiliz oyuncu için Ada'ya çıkarma yaptı ve Manchester United yönetimiyle bugün masaya oturacak.

Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

MANU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

28 yaşındaki sol kanat için tüm imkanlarını seferber etme kararı alan Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon euroluk teklifini kırmızı şeytanlara bugün sunacak.

Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Manchester United da oyuncuyu kadroda düşünülmüyor ve bu nedenle satışına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de hedef; hafta sonuna kadar Marcus Rashford'ı İstanbul'a getirmek ve imzayı attırmak. Fotomaç'ın haberine göre, taraflar bonservis konusunda anlaşma sağlayamazsa; Fenerbahçe transfer komitesi, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini de sunacak.

Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Barça'da duble yaptı

Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, Katalanlarla 49 maça çıktı ve 14 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Buna rağmen Barça, 30 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı.

Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

ManU'da başladı

Futbola Manchester United altyapısında başlayan Marcus Rashford, 2016'da A Takıma yükseldi ve 2025'e kadar görev yaptı. 2025'te önce Aston Villa'ya ardından da Barcelona'ya kiralandı.

Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

G.Saray da istedi

G.Saray da bir dönem Marcus Rashford'u transfer etmek istedi. Ancak sarı-kırmızılılar, hem Manchester United'la hem de oyuncu kanadıyla anlaşma sağlayamadı.

Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Bayern'in de ilgisi vardı

Alman devi Bayern Münih, kadro genişliği açısından Marcus Rashford'la ilgilendi. Ancak Almanlar işi resmiyete dökmedi.

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