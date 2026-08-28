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Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

Fenerbahçe'den ayrılarak Roma'ya transfer olan Jayden Oosterwolde, sağlık kontrolü aşamasında resmi imza atamamıştı. Hollandalı savunmacı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok futbolcusuyla yollarını ayırdı.

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Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

Bu doğrultuda takımdan ayrılan isimlerden biriyse Jayden Oosterwolde olmuştu.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Roma ile anlaşma sağlamıştı.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu 18 milyon Euro olduğu kaydedilmişti.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

İtalyan ekibinin ise Hollandalı oyuncuyla 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçmek üzere Roma'ya giden Jayden Oosterwolde, havalimanına A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

25 yaşındaki futbolcu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi, burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

İtalya'ya giden futbolcunun sağlık kontrolü sonrası Roma, ek bir kontrol daha talep etti.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

Serie A ekibi, yapılan ek kontrolün ardından kas sakatlığı yaşayan Hollandalı oyuncunun sahalara dönüş süresinin beklenenden daha uzun süreceğini öne sürerek Fenerbahçe ile yapılan anlaşmayı iptal etti.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

Anlaşmanın iptal olması sonrası Oosterwolde'nin yeniden sarı-lacivertlilere dönmesi beklenirken, Roma'dan flaş bir hamle geldi.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

İLK 3 AYLIK MAAŞINI FENERBAHÇE'DEN İSTEDİLER

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Roma, Jayden Oosterwolde'nin bu yıl ödenecek maaşının ilk 3 ayını Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor.

Roma'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer talebi! Oosterwolde ile yollar ayrılacak mı?

Serie A ekibinin bu isteğinin ardından sarı-lacivertli kulübün vereceği karar merakla bekleniyor.

ROMA'DAN OOSTERWOLDE İÇİN YENİ TALEP | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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