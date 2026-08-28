Bu doğrultuda takımdan ayrılan isimlerden biriyse Jayden Oosterwolde olmuştu.
Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Roma ile anlaşma sağlamıştı.
25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu 18 milyon Euro olduğu kaydedilmişti.
İtalyan ekibinin ise Hollandalı oyuncuyla 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçmek üzere Roma'ya giden Jayden Oosterwolde, havalimanına A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
25 yaşındaki futbolcu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi, burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz." ifadelerini kullandı.
İtalya'ya giden futbolcunun sağlık kontrolü sonrası Roma, ek bir kontrol daha talep etti.
Serie A ekibi, yapılan ek kontrolün ardından kas sakatlığı yaşayan Hollandalı oyuncunun sahalara dönüş süresinin beklenenden daha uzun süreceğini öne sürerek Fenerbahçe ile yapılan anlaşmayı iptal etti.
Anlaşmanın iptal olması sonrası Oosterwolde'nin yeniden sarı-lacivertlilere dönmesi beklenirken, Roma'dan flaş bir hamle geldi.
İLK 3 AYLIK MAAŞINI FENERBAHÇE'DEN İSTEDİLER
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Roma, Jayden Oosterwolde'nin bu yıl ödenecek maaşının ilk 3 ayını Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor.
Serie A ekibinin bu isteğinin ardından sarı-lacivertli kulübün vereceği karar merakla bekleniyor.