Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Nice'ten kadrosuna kattığı Kojo Peprah Oppong transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer Bilgilendirmesi Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong'un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecektir. Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00'de tüm basına açık olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.