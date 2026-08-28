Fenerbahçe Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildiğini ve Ünder'in Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." İfadeleri yer aldı.