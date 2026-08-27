Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'da Lyon'u eleyen Fenerbahçe'nin, Fransa'da transfer görüşmeleri yaptığı ve U23 stoper oyuncusu için transfer anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. İşte transferdeki flaş gelişme...