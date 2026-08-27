Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'da Lyon'u eleyen Fenerbahçe'nin, Fransa'da transfer görüşmeleri yaptığı ve U23 stoper oyuncusu için transfer anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. İşte transferdeki flaş gelişme...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Fransız ekibini toplamda 3-2'lik skorla eleyerek 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.