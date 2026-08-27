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Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'da Lyon'u eleyen Fenerbahçe'nin, Fransa'da transfer görüşmeleri yaptığı ve U23 stoper oyuncusu için transfer anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. İşte transferdeki flaş gelişme...

Giriş Tarihi:
Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Fransız ekibini toplamda 3-2'lik skorla eleyerek 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Sarı-lacivertlilerde Lyon eşleşmesi sonrası gözler yeniden transfere çevrildi.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

ÇAĞLAR'IN YOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle savunma hattındaki gelişmeler, sarı-lacivertli yönetimi düşündürüyor.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin stoperlerinden Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Konyaspor ve Lyon maçlarında takımının yanında yer alamadı.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

OOSTERWOLDE AYRILDI

Milli oyuncunun sakatlık problemlerine ek olarak, Jayden Oosterwolde'nin de Roma'ya transfer olması, sarı-lacivertlilerde bu bölge için oyuncu ihtiyacına sebep oluyor.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

STOPER ROTASYONU DARALDI

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda stoper rotasyonu için Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü ve Yiğit Efe Demir kaldı.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin stoper takviyesi için yeniden piyasaya çıktığı ve alternatifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

FRANSA SEYAHATİNİN BİR NEDENİ DE TRANSFER

Sarı-lacivertli yönetimin, Fransa'ya yalnızca Lyon maçı için değil, transfer görüşmeleri sebebiyle de seyahat ettiği ortaya çıktı.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

YENİ ADAY KOJO PEPRAH OPPONG

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'u transfer listesine aldı.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, Oppong için 10 milyon euronun üzerinde resmi bir teklif yaptığı belirtildi.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

ANLAŞMA SAĞLANDI

Teklifin ardından sarı-lacivertlilerin Nice yönetimiyle görüşmelerin başladığı ve transferde anlaşmanın sağladığı duyuruldu.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin, Ganalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Oppong'un yakın zamanda Türkiye'ye geleceği aktarıldı.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

YABANCI KURALINA DA UYUYOR

Kadrosundaki yabancı oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de Oppong'un yaşı da dikkat çekti.

Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'den Fransa'da transfer anlaşması! U23 stoper İstanbul'a geliyor

22 yaşındaki oyuncu, 10+4 yabancı kuralına uygunluğuyla takımda kalması beklenen Archie Brown ve Nene Dorgeles ile +4 kontenjanı kapsamında kullanılabilecek.

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