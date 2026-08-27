Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası Matteo Guendouzi'ye saldırdılar! İşte o görüntüler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u 2-1 yenerek 17 yıl aradan sonra turnuvaya katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'ye yapılan saldırıdan net görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında Olympique Lyon deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

Mücadele sonrası Matteo Guendouzi'ye yapılan skandal saldırı gündem oldu. Lyon antrenörü, maçın bitiş düdüğü sonrası soyunma odasına giden Fransız futbolcuya saldırdı. Guendouzi'ye yapılan çirkin saldırı sonrası soyunma odası koridorları bir anda karıştı.

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