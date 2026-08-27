Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi hediyesi: Transferi sebebiyle kadroya alınmadı!
Fenerbahçe son dakika transfer haberler | 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor. Stoper ve bek takviyesi yapması beklenen sarı-lacivertlilerde, gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Kanarya'nın gündeminde olan o ismin, transfer görüşmeleri sebebiyle kadroya alınmadığı açıklandı. İşte detaylar... | FB Spor haberi
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KAĞAN SOYTORUN
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlilkte sarı-lacivertliler, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini toplamda 3-2'lik skorla eleyerek 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLIYOR
Avrupa'da gelen tarihi başarının ardından, Fenerbahçe'de transfer hareketliliğinin artacağı öngörülüyor.
KANARYA'DA SÜRPRİZ GELİŞME
Şampiyonlar Ligi için bek ve stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Kanarya'da sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı.
FRED'İN YERİ DOLACAK
Fred'in ayrılığının ardından orta saha rotasyonunda oluşan boşluğu doldurmak isteyen Fenerbahçe, 6 ve 8 numara pozisyonları için alternatiflerini değerlendirmeye başladı.
ORTA SAHADA 5 İSİM VAR
Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosunda N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş bulunurken, Fred'in ayrılığı sonrasında bu bölgeye bir takviye yapılması gündeme geldi.
HAKAN ÇALHANOĞLU GÜNDEME GELDİ
Bu doğrultuda konuşulan isimlerden bir tanesi de Hakan Çalhanoğlu'ydu.
HAKAN SAFİ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde aday Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığını açıkladığı milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin harekete geçebileceği öne sürülmüştü.
İNGİLTERE'DEN YENİ İDDİA
İtalya basınında Hakan Çalhanoğlu iddiaları gündemdeki yerini korurken, İngiltere'den Fenerbahçe'nin orta saha transferi için yeni bir aday ortaya çıktı.
O İSİM NICOLAS RASKIN
BBC'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim, Rangers forması giyen Nicolas Raskin.
RANGERS'TA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME
25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Rangers'tan ayrılabileceği ve Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edilirken, İskoç ekibinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
KAFİLEYE ALINMADI
Raskin, Rangers'ın Konferans Ligi play-off turunda Jablonec ile oynayacağı rövanş karşılaşması için Çekya'ya götürülmedi.
TRANSFER İHTİMALİNİ DOĞRULADI
Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, oyuncunun kadroda yer almamasının sakatlıkla ilgili olmadığını ve olası bir transfer nedeniyle Glasgow'da bırakıldığını açıkladı.
"OLASI BİR TRANSFER NEDENİYLE..."
McInnes, "Nico seyahat etmedi. Bunun sakatlıkla veya başka bir şeyle ilgisi yok, sadece olası bir transfer nedeniyle. Pencerenin kapanmasına çok az zaman kaldı ve kulübün değerlendirdiği bir durum olabilir." ifadelerini kullandı.
"İLGİ SON GÜNLERDE ARTTI"
Raskin'in sabah antrenmanına çıktığını ancak Glasgow'da bırakıldığını belirten McInnes, oyuncuya yönelik ilginin son birkaç günde arttığını söyledi.
RANGERS'TAN AYRILIK MESAJI
Rangers Teknik Direktörü, "Göreve geldiğimde Nico'nun başka bir yerde oynama fırsatının olabileceği açıktı. Kendisine çok fazla ilgi vardı. Bu ilginin son birkaç günde arttığına inanıyoruz. Bir şey olabilir veya olmayabilir. Nico transfer döneminin sonuna kadar burada kalırsa onunla çalışmak harika olur. Ancak ayrılmazsa kendisine başarılar diliyoruz." dedi.
RASKIN FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHADAYDI
Raskin'in Fenerbahçe'nin karşısına çıktığı son maç da sarı-lacivertli taraftarların hafızasında tazeliğini koruyor.
RANGERS 3-1 KAZANMIŞTI
İki takım, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelirken, 6 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da oynanan ilk maç Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
GOLLERİ DESSERS VE CERNY ATTI
Fenerbahçe'nin Alexander Djiku ile bulduğu gole karşılık Rangers adına Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny'nin iki golü galibiyeti getirmişti.
GALİBİYETTE DOĞRUDAN ROL OYNAMIŞTI
Söz konusu karşılaşmada Rangers'ın orta sahasında görev yapan Raskin, maçın son bölümünde Vaclav Cerny'nin attığı 3-1'lik golün asistini yaparak takımının galibiyetinde doğrudan rol oynamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Rangers ile 50 maçta görev alan Belçikalı orta saha, 7 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
İskoç ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Raskin'in piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.