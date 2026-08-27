Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi hediyesi: Transferi sebebiyle kadroya alınmadı!

Fenerbahçe son dakika transfer haberler | 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor. Stoper ve bek takviyesi yapması beklenen sarı-lacivertlilerde, gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Kanarya'nın gündeminde olan o ismin, transfer görüşmeleri sebebiyle kadroya alınmadığı açıklandı. İşte detaylar... | FB Spor haberi