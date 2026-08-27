Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Kojo Oppong ve Marcus Rashford sonrası Sao Paulo'nun genç ismi Pedro Ferreira için de düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1 berabere biten maçın rövanşında deplasmanda Lyon'u 2-1'le geçerek lig aşamasına kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına hız verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Kanarya, üç transfer için kolları sıvadı.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin Ganalı stoper Kojo Oppong için Nice ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.
Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Nathan Ake gibi dünyaca ünlü isimlerle sözleşme imzalayan Kanarya, ses getirecek bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerde yönetici Cihan Kamer'in Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından yıldız futbolcunun transferi için İngiltere'ye gidecek.
Kojo Oppong ve Marcus Rashford için geri sayıma geçen Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.
PEDRO FERREIRA'YA YAKIN TAKİP
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Sao Paulo forması giyen 19 yaşındaki Pedro Ferreira'yı takip ediyor.
Sao Paulo altyapısından yetişen Brezilyalı yeteneği yatırım transferi olarak düşünülüyor.