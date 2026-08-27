Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Kojo Oppong ve Marcus Rashford sonrası Sao Paulo'nun genç ismi Pedro Ferreira için de düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)