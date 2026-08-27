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Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Kojo Oppong ve Marcus Rashford sonrası Sao Paulo'nun genç ismi Pedro Ferreira için de düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1 berabere biten maçın rövanşında deplasmanda Lyon'u 2-1'le geçerek lig aşamasına kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Kanarya, üç transfer için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Ganalı stoper Kojo Oppong için Nice ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Nathan Ake gibi dünyaca ünlü isimlerle sözleşme imzalayan Kanarya, ses getirecek bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Sarı-lacivertlilerde yönetici Cihan Kamer'in Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından yıldız futbolcunun transferi için İngiltere'ye gidecek.

Fenerbahçe'nin bir transfer hedefi de orta sahaya! 19 yaşındaki isim için harekete geçildi

Kojo Oppong ve Marcus Rashford için geri sayıma geçen Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.

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