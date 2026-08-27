Fenerbahçe'de kura çekimi sonrası İngiltere'de Marcus Rashford zirvesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u saf dışı bırakarak lig aşamasına kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Devler Ligi için yıldız takviyesi yapmayı hedefleyen olan sarı-lacivertlilerde yönetici Cihan Kamer, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford'ın transferi için Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası İngiltere'ye gidecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında Lyon deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriç ve Archie Brown kaydetti.
Şampiyonlar Ligi hasretine son veren sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Nathan Ake gibi yıldız takviyeleriyle ses getiren Kanarya, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, ilk olarak Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Oppong ile anlaşma sağladı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi.
Kojo Oppong için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
İNGİLTERE'YE RASHFORD ÇIKARMASI
Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u transfer etmek için harekete geçti.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer, Monaco'daki Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından İngiltere'ye gidecek.