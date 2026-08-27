Fenerbahçe'de kura çekimi sonrası İngiltere'de Marcus Rashford zirvesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u saf dışı bırakarak lig aşamasına kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Devler Ligi için yıldız takviyesi yapmayı hedefleyen olan sarı-lacivertlilerde yönetici Cihan Kamer, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford'ın transferi için Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası İngiltere'ye gidecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)