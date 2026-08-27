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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Dominik Livakovic...

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Dominik Livakovic...

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teşekkürler Dominik Livakovic Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic." ifadeleri yer aldı.

#Dominik Livakovic #Fenerbahçe #Barcelona
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