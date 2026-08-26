Fenerbahçe'ye dev gelir! Sarı-lacivertlilerin kasası dolup taşacak
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u 2-1 mağlup ederek 17 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi. Sarı-lacivertlilerin bu başarısının ardından kazanacağı gelir ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanarak 17 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi.
Son olarak 2008/2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam belli oldu.
UEFA tarafından resmi sirküler dökümanlarıyla (Circular Letters) duyurulan toplam 2 milyar 467 milyon Euro'luk ödül havuzunun 2026/27 sezonu kalem kalem dökümüne göre, sarı-lacivertlilerin kazanması kesin ve kazanması muhtemel gelirler belli oldu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Lig aşamasına katılım bedeli (ayak bastı parası) olarak 18,62 milyon euro kazanacak.
Sarı-lacivertliler lig aşamasında kazandığı maç başına galibiyet primi olarak 2,1 milyon euro alacak.
Fenerbahçe'ye berabere kaldığı maçlar için de 700 bin euro ödenecek.
Sarı-lacivertli ekip Devler Ligi'nde lig etabını ilk 24 içinde bitirirse 1 milyon euro kazanacak.
Fenerbahçe, lig etabını ilk 8 içinde bitirip direkt son 16'ya yükselirse 11 milyon euro daha ödenecek.