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Fenerbahçe'ye dev gelir! Sarı-lacivertlilerin kasası dolup taşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u 2-1 mağlup ederek 17 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi. Sarı-lacivertlilerin bu başarısının ardından kazanacağı gelir ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'ye dev gelir! Sarı-lacivertlilerin kasası dolup taşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye dev gelir! Sarı-lacivertlilerin kasası dolup taşacak

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanarak 17 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi.

Fenerbahçe'ye dev gelir! Sarı-lacivertlilerin kasası dolup taşacak

Son olarak 2008/2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam belli oldu.

Fenerbahçe'ye dev gelir! Sarı-lacivertlilerin kasası dolup taşacak

UEFA tarafından resmi sirküler dökümanlarıyla (Circular Letters) duyurulan toplam 2 milyar 467 milyon Euro'luk ödül havuzunun 2026/27 sezonu kalem kalem dökümüne göre, sarı-lacivertlilerin kazanması kesin ve kazanması muhtemel gelirler belli oldu.

Fenerbahçe'ye dev gelir! Sarı-lacivertlilerin kasası dolup taşacak

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Lig aşamasına katılım bedeli (ayak bastı parası) olarak 18,62 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'ye dev gelir! Sarı-lacivertlilerin kasası dolup taşacak

Sarı-lacivertliler lig aşamasında kazandığı maç başına galibiyet primi olarak 2,1 milyon euro alacak.

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Ve F.Bahçe Şampiyonlar Ligi'nde! 17 yıllık hasret sona erdi
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Ve F.Bahçe Şampiyonlar Ligi'nde! 17 yıllık hasret sona erdi