Fenerbahçe'ye dev gelir! Sarı-lacivertlilerin kasası dolup taşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u 2-1 mağlup ederek 17 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi. Sarı-lacivertlilerin bu başarısının ardından kazanacağı gelir ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)