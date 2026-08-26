Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u mağlup ederek adını lig etabına yazdıran Fenerbahçe'den flaş bir Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u mağlup ederek adını lig etabına yazdıran Fenerbahçe'den flaş bir Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda "Yeniden Şampiyonlar Ligi zamanı" notu düşülürken geçmişte atılan goller kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Yeniden Şampiyonlar Ligi zamanı. @ChampionsLeague 👋 pic.twitter.com/dwpnLMr8KZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2026