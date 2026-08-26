Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u mağlup ederek adını lig etabına yazdıran Fenerbahçe'den flaş bir Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...