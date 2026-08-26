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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u mağlup ederek adını lig etabına yazdıran Fenerbahçe'den flaş bir Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...

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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u mağlup ederek adını lig etabına yazdıran Fenerbahçe'den flaş bir Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda "Yeniden Şampiyonlar Ligi zamanı" notu düşülürken geçmişte atılan goller kullanıldı.

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#Fenerbahçe #Şampiyonlar Ligi #Fenerbahce #Lyon #Fenerbahçe SK
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