Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Müsabakanın ardından sarı lacivertlilerde Vedat Muriç açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konyaspor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda bir gol yedik. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun."

"Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici."