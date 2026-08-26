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Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin Roma ile anlaşmaya vardığı Jayden Oosterwolde transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin, Hollandalı savunmacının transferiyle ilgili aldığı yeni karar dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok yabancı oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de takıma veda eden isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcunun transferi için Roma ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

Satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralanan Oosterwolde'nin satın alma opsiyonunun ise 18 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

Satın alma maddesinin, Jayden Oosterwolde'nin 20. kez 45 dakika süre alması halinde devreye gireceği yazıldı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

Roma'nın 25 yaşındaki futbolcuyla 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Jayden Oosterwolde'nin yıllık 1.6 milyon Euro kazanacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

"AYRILDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

İstanbul'dan ayrılmadan önce A Spor'a açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi, burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

Sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Roma'ya giden Jayden Oosterwolde'nin transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

EK KONTROL YAPILACAK

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, sağlık kontrolü sonrası Oosterwolde'nin fiziksel durumuyla ilgili ek bir kontrol daha yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

İtalyan ekibinin, son olarak Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynadığı maçta kas sakatlığı yaşayan Hollandalı futbolcunun durumunu açıklığa kavuşturmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

25 yaşındaki futbolcunun eylül ortasına kadar hazır olacağı ancak sakatlık riskinin nüksetme ihtimalinin fazla olması nedeniyle Roma'nın ek tetkikler yapacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

TRANSFER GERÇEKLEŞMEYEBİLİR

Haberde resmi imzaların henüz atılmadığı ve transferin gerçekleşmeme riski olduğu belirtilirken, transfer için tam onayın perşembe sabahı gelebileceği yazıldı.

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