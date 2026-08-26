Fenerbahçe'de şok gelişme! Oosterwolde geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin Roma ile anlaşmaya vardığı Jayden Oosterwolde transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin, Hollandalı savunmacının transferiyle ilgili aldığı yeni karar dikkat çekti. İşte detaylar...