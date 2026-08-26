Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkıyor. İlk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'da tur biletini almak için mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "TRT 1 canlı izle", "Lyon-Fenerbahçe canlı izle" ve "Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" aramalarına yanıt arıyor. İşte Lyon-Fenerbahçe maçının saati, yayın kanalı ve resmi canlı izleme bağlantısı...

Lyon-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız...

TRT 1 canlı izle araması, Lyon-Fenerbahçe maçı öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik karşılaşma 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İlk maçta İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda turu geçerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinde özellikle "Lyon-Fenerbahçe canlı izle", "TRT 1 canlı maç izle" ve "Lyon-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor.

LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon-Fenerbahçe maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

LYON-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon-Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

LYON-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lyon-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fransız temsilcisi Lyon'a konuk oluyor.💛💙



Lyon-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de.📺 pic.twitter.com/I3ZHx1qyRh — TRT 1 (@trt1) August 26, 2026

OLİMPİK LYON'LA 7. RANDEVU



Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 6'sını Olimpik Lyon'la oynadı.

2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu.



İki ekip, daha sonra 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Son olarak iki takım arasında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 6 maçta sarı-lacivertliler 5 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 12 gol kaydetti.

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