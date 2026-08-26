Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lyon deplasmanında konuk oluyor. Karşılaşmanın 47. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı bekledi. İşte o pozisyon...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lyon deplasmanında konuk oluyor. Karşılaşmanın 47. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı bekledi.
İŞTE O POZİSYON
Lyon savunmasındaki elle oynama pozisyonunda hakem devam kararı verdi. pic.twitter.com/ZjHW3mpAB0— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026