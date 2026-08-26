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Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lyon deplasmanında konuk oluyor. Karşılaşmanın 47. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

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Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lyon deplasmanında konuk oluyor. Karşılaşmanın 47. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı bekledi.

İŞTE O POZİSYON

#TRT Spor #Lyon #Fenerbahçe
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